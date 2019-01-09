Son Dakika Haberleri: Çatak'ta Eğitime Kar Engeli

Çatak'ta Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

VAN (İHA) – Van'ın Çatak ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın için okullar tatil edildi.

Çatak'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
VAN (İHA) – Van'ın Çatak ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın için okullar tatil edildi.

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'in yaptığı açıklamada, "İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve meteorolojinin verileri göz önünde bulundurularak ilk ve orta dereceli okullar Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 Ocak 2019 Perşembe günü için bir gün süreyle tatil edilmiştir" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:07 Kaynak: İHA

Hamza Türkmen, Van, Çatak, Güncel
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