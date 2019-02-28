Son Dakika Haberleri: Çatak'ta Eğitime Kar Engeli

Çatak'ta Eğitime Kar Engeli

24 dakika önce

Van'ın Çatak ilçesinde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

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Van'ın Çatak ilçesinde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının devam ettiğini belirtti.

Türkmen, bu nedenle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve meteorolojinin verileri göz önünde bulundurularak, ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:08 Kaynak: AA

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