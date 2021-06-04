Çatak'ta el sanatları sergisi açıldı - Son Dakika

Van'ın Çatak ilçesinde Halk Eğitim Merkezindeki kurslara katılan kursiyerler tarafında hazırlanan ürünler sergilendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında düzenlenen programda konuşan Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, Halk Eğitim Merkezince çok yararlı kursların açıldığını söyledi.

Bu kurslarda eğitim gören öğrencilerin birbirinden güzel eserler ortaya çıkardığını belirten Akbulut, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir sergi olmuş. Her şey el emeği göz nuru. Hocalarımız ve öğrencileri tarafından birbirinden güzel eserler ortaya konulmuş. Birçok sergi gerçekleştirdik ama tüm samimiyetimle belirteyim Halk Eğitim Müdürlüğümüzde çok yararlı kurslar açılmış. Bunlardan bazıları, öğrencilerimizi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu ve Polis Meslek Yüksek Okulu sınav parkurlarına hazırlık için BESYO kursu, engelli vatandaşlarımız ile kolayca doğru iletişim sağlamak için işaret dili kursu, milli sporcu yetiştirmek için rafting kursu, ömrünü tamamlamış ceviz ağaçlarından ahşap oymacılığı kursu gibi sıralamakla bitmeyecek onlarca yararlı kurslarımız var. Pandemi sürecine rağmen Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz sürekli çalıştı. Kovid-19 salgınından korunmamız için sürekli maske üretimi yaptılar. Bu sebeple Çatak Halk Eğitimi Merkezimize ve Aile Destek Eğitim Merkezine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Akbulut ve beraberindekiler daha sonra stantları gezerek ürünleri inceledi.

Programa Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut'un eşi Burcu Akbulut, Hakim İrem Öztürk, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.