Çatak'ta enerji nakil hatları yenilenecek - Son Dakika

Çatak'ta enerji nakil hatları yenilenecek

Van'ın Çatak ilçesinde 38 yıllık enerji nakil hatları, Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri tarafından yenilenecek.

Van'ın Çatak ilçesinde 38 yıllık enerji nakil hatları, Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri tarafından yenilenecek. VEDAŞ Grup Müdürü Muharrem Kalkan, TEDAŞ Bölge Müdürü Cezmi Yakar, VEDAŞ Bölge Müdürü Emrullah Okutucu, VEDAŞ İl Müdürü İsmail Özdemir ve Çatak İşletme Şefi Abdurazzak Selçuk, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Şeylan, Kalkan ve diğer yetkililer, 6 mahalle ile 27 mezranın kullandığı yaklaşık 25 kilometrelik enerji hattında başlatılan yenileme çalışmalarını inceledi. Ağır kış koşulları nedeniyle bölgede sık sık arızaların yaşandığını belirten Şeylan, enerji nakil hatlarının yenilenmesi için başlatılan çalışmanın önemil olduğunu söyledi. Ahşap elektrik direklerinin metal direklerle değiştirileceğini ifade eden Şeylan, ekiplere teşekkür etti.

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