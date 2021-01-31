Çatak'ta ev yangını - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre yangın, Hakkı Baysal'a ait evde meydana geldi. Yangın çıktığını ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çatak İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine giderek gerekli müdahaleyi yaptı. Kontrol altına alınan yangında soğutma işlemi yapıldıktan sonra ev sahibine teslim edildi. Evde can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

VAN - Van 'ın Çatak ilçesinde bir avda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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