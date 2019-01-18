Son Dakika Haberleri: Çatak'ta "Gebe Okulu" Açıldı

Çatak'ta "Gebe Okulu" Açıldı

59 dakika önce

Çatak Devlet Hastanesi'nde gebe okulu açıldı.

Çatak'ta
Çatak Devlet Hastanesi'nde gebe okulu açıldı.

Açılışta konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, anne adaylarına normal bir gebelik süreci yaşamalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Özellikle kırsal yerleşim yerlerinde anne adaylarının hamilelik sürecinde sorunlar yaşadığını anlatan Türkmen, "Anne adayları burada örneğin doğru beslenmeyi ve sağlıklı olmayı öğrenebiliyorlar. Doğru bilgiyle donanmış bilinçli anne ve babalar, geleceğin bilinçli nesillerini yetiştirecek." dedi.

Hastane Başhekimi Tarık Temel de anne ve baba adaylarına doğum öncesi ve sonrası sağlıklı bir süreç geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Annelere doğum eylemiyle baş etmeyi öğretip, olumlu bir doğum deneyimi kazandırabilmeyi amaçladıklarını anlatan Temel, anne sütünün önemine vurgu yaptı.

Açılışa Kaymakam Türkmen'in eşi Pınar Türkmen, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Mehmet Uca, doktorlar ve hemşireler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:54 Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Anne, Çatak, Güncel
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