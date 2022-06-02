Çatak'ta "Geri Dönüşüm Koridor Kütüphanesi" açıldı - Son Dakika
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Çatak'ta "Geri Dönüşüm Koridor Kütüphanesi" açıldı

02.06.2022 15:13
Çatak'ta "Geri Dönüşüm Koridor Kütüphanesi" açıldı

Van'ın Çatak ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan "Geri Dönüşüm Koridor Kütüphanesi" törenle açıldı.

Van'ın Çatak ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan "Geri Dönüşüm Koridor Kütüphanesi" törenle açıldı.

İdare, öğretmen ve öğrenciler, kullanılmayan buzdolabı, araba lastiği, bisiklet jantı, varil ve yemek kazanlarıyla okul koridoruna kütüphane oluşturdu.

Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, kütüphanenin açılışını yaptı.

Geri Dönüşüm Koridor Kütüphanesini gezen Akbulut, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Kaymakam Akbulut, yapılan çalışmadan dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Hisarcık, Çatak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çatak'ta 'Geri Dönüşüm Koridor Kütüphanesi' açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çatak'ta "Geri Dönüşüm Koridor Kütüphanesi" açıldı - Son Dakika
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