Son Dakika Haberleri: Çatak'ta 'Gezici Kayıt Terminali' uygulaması
Son Dakika Güncel Haber

Çatak'ta 'Gezici Kayıt Terminali' uygulaması

1 saat önce

VAN (İHA) – Van'ın Çatak İlçe Nüfus Müdürlüğü, Van'da bir ilki gerçekleştirerek engellilik durumu nedeniyle müdürlüğe gelemeyen vatandaşlara evlerinde yeni kimlik kartı başvuru hizmeti vermeye başladı.

Çatak'ta 'Gezici Kayıt Terminali' uygulaması, System.String[]
VAN (İHA) – Van'ın Çatak İlçe Nüfus Müdürlüğü, Van'da bir ilki gerçekleştirerek engellilik durumu nedeniyle müdürlüğe gelemeyen vatandaşlara evlerinde yeni kimlik kartı başvuru hizmeti vermeye başladı.

Çatak Nüfus Müdürlüğünün engellilere yönelik evde yeni kimlik kartı uygulamasının ilki Cumhuriyet Mahallesi Dostgül Sokak Ofs Apartmanında oturan ve geçirdiği rahatsızlık sonucu felçli kalan Halil Okan'ın (66) evinde gerçekleştirildi. İlçe Nüfus Müdürü Metin Bayram ve görevli personel Nurullah Çakı, Okan'ın yeni kimlik kartı başvurusu işlemlerini parmak izi ve imzalarının alınmasının ardından tamamladı.

İlçe Nüfus Müdürü Metin Bayram, "İçişleri Bakanlığı tüm yurtta başlattığı 'Gezici Kayıt Terminali' uygulaması Çatak'ta da başladı. Bu hizmetten faydalanmak isteyenlerin; yakınlarının engelli veya yaşlılıktan dolayı evden çıkamayan vatandaşların raporu ile birlikte nüfus müdürlüğüne müracaat etmesi ile görevlendirilen personel tarafından vatandaşların evlerine gidilerek yeni kimlik kartı müracaatları alınıp, yeni kimlikleri PTT aracılığıyla 2 ile 5 gün içinde adreslerine teslim edilmesi imkanı sağlıyor. Buradaki amaç engelli vatandaşların nüfus müdürlüğüne kadar getirilerek zorluk yaşamamalarını sağlamaktır" dedi.

Hizmetin ayaklarına geldiği için memnun olduklarını dile getiren Halil Okan ve ailesi ise, "Evimize kadar gelen yeni uygulama için çok mutlu olduk. Allah devletimizden razı olsun. Her durumda devletimiz yanımızda. Ayrıca buraya kadar gelerek işlemlerimizi yapan Nüfus Müdürü Metin Bey'e ve Memur Nurullah Bey'e çok teşekkür ederiz" diye konuştular. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:37 Kaynak: İHA
Metin Bayram, Van, Çatak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatandaşlarla İftar Yaptı Fide borcunu ödeyemeyen kaymakam, makam aracını satılığa çıkardı İmamoğlu'nun Zor Anları! Montajlanan Videonun Ham Halini İzletmeye Çalıştı Turistik Doğu Ekspresi ilk seferi için yarın hareket edecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 17:02:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çatak'ta 'Gezici Kayıt Terminali' uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]