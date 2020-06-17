Çatak'ta gönüllü usta öğreticiler maske üretiyor - Son Dakika

Van'ın Çatak ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde görevli usta öğreticiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye katkı sunmak amacıyla gönüllü olarak maske üretiyor.

İlçe Kaymakamı Ekrem Çeçen, maskelerin üretildiği atölyede incelemede bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Çeçen, ülke olarak birlik ve beraberlik içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üstesinden geleceklerini söyledi.

Normalleşme sürecinde maske kullanımının önemine değinen Çeçen, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki talimatını yerine getirmek adına tüm gücümüzle gayret ediyoruz. Maske üretiminde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Manto ise gönüllü usta öğreticilerden oluşan 12 kişilik ekibin günlük 600 maske üretiğini ifade etti.

Usta öğreticilerden Gülten Yılmaz da "Virüs yüzünden kurslarımıza ara vermemize rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız bizi mağdur etmedi. Evlerimizde oturduğumuz halde maaşlarımızı eksiksiz ve zamanında aldık. Halk Eğitim Müdürlüğümüzde maske üretiminin yapılacağını duyduğumda gönüllü olarak çalışmak istedim. Burada çalışan herkes gönüllü olarak çalışıyor. Arkadaşlarımla beraber hijyen kurallarına dikkat ederek maske üretimine devam ediyoruz. Bizleri ziyaret ederek moral ve motivasyonumuzu arttıran Sayın Kaymakamımız Ekrem Çeçen'e teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Merkezde üretilen maskelerin başta yaşlı ve engelli olmak üzere kamu kurumlarına, esnaf ve vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı bildirildi.