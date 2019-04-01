Son Dakika Haberleri: Çatak'ta Hır Çöktü 374 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Çatak'ta Hır Çöktü 374 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

1 saat önce

Van'ın Çatak ilçesinde bir ahırın çökmesi sonucu yaklaşık 374 küçük hayvan telef oldu.

Çatak'ta Hır Çöktü 374 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu, System.String[]
Van'ın Çatak ilçesinde bir ahırın çökmesi sonucu yaklaşık 374 küçük hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Sözveren Mahallesine meydana geldi. Şehriban Şipal isimli vatandaşa ait ahırın aşırı yağışlardan dolayı çökmesi sonucu içeride bulunan 154 koyun, 100 keçi ve 120 kuzu telef oldu. Ahırın çökmesini fark eden Şipal ailesi ve komşuları ile birlikte jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çatak Grup Amirliğine haber verilmesiyle ekipler kısa sürede olay yerine gitti. Bölgeye giden ekipler, mahallelinin yardımıyla enkaz altında kalan 10 koyunu canlı kurtarırken, telef olan 154 koyun, 100 keçi ve 120 kuzuyu enkaz altından çıkardılar. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:22 Kaynak: İHA

Van, Çatak, 3. Sayfa
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