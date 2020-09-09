Çatak'ta içme suyu revize çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ), ilçedeki su sıkıntısının giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, VASKİ Güney Şube Müdürü Mehmet Tevfik Ergenç, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, VASKİ Çatak İşletme Şefi Mahir Erdoğanlı çalışmaların devam ettiği alana giderek incelemelerde bulundu.

Başkan Şeylan, VASKİ Güney Şube Müdürü Ergenç'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı, işçilerle sohbet etti.

İlçenin kaynak suları bakımından zengin olduğunu belirten Şeylan, "Hemen her bölgemizde su bulunuyor. Ancak nüfus yoğunluğun olduğu merkez mahallerimizde özellikle yaz aylarında su sıkıntısı yaşamaktayız. Bunun için vatandaşlarımızın taleplerini VASKİ işletme şefliğine bildirdik. Sağ olsunlar onlarda içme suyu revize çalışmalarına başladı. İsale hattında su basıncına dayanıklı olan borular sayesinde içme suyundaki kayıp-kaçağın önüne geçmiş olacağız." diye konuştu.

İlçede kesintisiz ve sağlıklı içme suyunun sağlanması için çaba sarf ettiklerini belirten VASKİ Güney Şube Müdürü Ergenç ise "Çatak ilçemizin merkez mahallerine verdiğimiz içme suyunu daha da güçlendirme adına mevcut isale hattımızda 1500 metre revize çalışmasını geçtiğimiz hafta başlattık. Önümüzdeki ay çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.