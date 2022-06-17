Çatak'ta idareci ve öğretmenlere başarı belgesi verildi - Son Dakika
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Çatak'ta idareci ve öğretmenlere başarı belgesi verildi

17.06.2022 16:45
Çatak'ta idareci ve öğretmenlere başarı belgesi verildi

Van'ın Çatak ilçesinde okul idarecileri ve öğretmenlere başarı belgesi verildi.

Van'ın Çatak ilçesinde okul idarecileri ve öğretmenlere başarı belgesi verildi.

Programda konuşan Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, eğitim ve öğretim yılını geride bıraktıklarını söyledi.

Herkesin görevini özverili bir şekilde yerine getirdiğini belirten Akbulut, ilçenin eğitimine hizmet eden herkese teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı da "Ben inanıyorum ki öğretmenlerimizin aldığı ödüller tatlı rekabet oluşturarak yeni ve daha başarılı çalışmaların önünü açacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından öğretmen ve bazı idarecilere başarı belgesi verildi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

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