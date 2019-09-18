Çatak'ta İlköğretim Haftası kutlandı

Çatak ilçesinde İlköğretim Haftası törenli kutlandı.

Seyvan Yavuz İlkokulunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, yaptığı açıklamada, yeni eğitim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Öğrencilerle yeni eğitim döneminin heyecanını paylaştıklarını dile getiren Taş, "Siz sevgili öğrencilerimizden tek isteğimiz çok çalışmanız ve çok okumanızdır. Ancak bu sayede hayallerinize kavuşabilirsiniz." dedi.

Konuşmanın ardından şiirlerin okunduğu program, birinci sınıf öğrencilerine çiçek verilmesiyle son buldu.

Programa, Kaymakam Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve velileri katıldı.