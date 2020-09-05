Çatak'ta İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yapıldı - Son Dakika

Van'ın Çatak ilçesinde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İÖKBS) yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, sınavın gerçekleştiği okulları gezerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınacak önlemler konusunda görevlileri uyardı.
Görevliler ise öğrencilere giriş esnasında sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Veliler de önlemler kapsamında okul bahçelerinin dışına çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 13:59 - Kaynak: AA
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