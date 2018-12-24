Son Dakika Haberleri: Çatak'ta Kar Tatili

Çatak'ta Kar Tatili

1 saat önce

Van'ın Çatak ilçesinde yarın için tüm okullar tatil edildi.

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Van'ın Çatak ilçesinde yarın için tüm okullar tatil edildi.

Açıklamalarda bulunan Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, bu sabah aniden bastıran ve devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararla öğretmen ve öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için tüm okulların 25 Aralık 2018 Salı günü için bir gün süre ile tatil edildiğini söyledi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:55 Kaynak: İHA

Hamza Türkmen, Van, Çatak, Güncel
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