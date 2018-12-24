Çatak'ta Kar Tatili
1 saat önce
Van'ın Çatak ilçesinde yarın için tüm okullar tatil edildi.
Van
'ın Çatak
ilçesinde yarın için tüm okullar tatil edildi.
Açıklamalarda bulunan Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen
, bu sabah aniden bastıran ve devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararla öğretmen ve öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için tüm okulların 25 Aralık
2018 Salı günü için bir gün süre ile tatil edildiğini söyledi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:55 Kaynak: İHA
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