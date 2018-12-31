Son Dakika Haberleri: Çatak'ta Kar Tatili

Çatak'ta Kar Tatili

1 saat önce

Van'ın Çatak ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi.

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Van'ın Çatak ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi.

Çatak ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar öğleden sonra için tatil edildi. İlçede kar yağışı etkisini sürdürüyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:06 Kaynak: İHA

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