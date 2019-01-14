Son Dakika Haberleri: Çatak'ta Kar Tatili

Çatak'ta Kar Tatili

38 dakika önce

Van'ın Çatak ilçesinde yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle ilk ve ortaokullar tatil edildi.

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Van'ın Çatak ilçesinde yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle ilk ve ortaokullar tatil edildi.

Konuyla ilgili Çatak Kaymakamı Hamza Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 14 Ocak 2019 Pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verdi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:07 Kaynak: İHA

Van, Çatak, Güncel
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