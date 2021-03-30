Çatak'ta "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Etkinlik kapsamında çocuklarla trafikte yaya önceliği konusunda farkındalık oluşturmak için ışıksız yaya geçitlerindeki orta şeritleri kırmızıya boyadıklarını aktaran Akbulut, "Kırmızı çizgi uygulaması hakkında emniyet personeli sürücülerimizi bilgilendirdi. Sürücülerimizden trafik kurallarına uymalarını ve yaya geçitlerinde daha duyarlı olmalarını istiyorum." diye konuştu.

Akbulut, İçişleri Bakanlığının trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdiğini belirtti.

Şehit Seyvan Yavuz İlkokulu önünde gerçekleştirilen etkinlikte, Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkan Vekili Cihan Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Alican Arslan, emniyet ve jandarma ekipleri öğrencilere kırmızı düdük ve gönüllü trafik kartı dağıttı.

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