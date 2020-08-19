Çatak'ta korona virüs denetimi - Son Dakika

Van'ın Çatak ilçesinde 'sağlık için hepimiz için' sloganı ile korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.

Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen beraberindeki Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Jandarma Komutanı Deniz Kün, Emniyet Amiri Emre Kayhan ve Çatak Devlet Hastanesi Başhekimi Tarık Temel ile birlikte korona virüs denetimlerine katıldı. Faaliyet gösteren tüm alanlarda denetimleri aksatmadan gerçekleştirdiklerini belirten Kaymakam Çeçen, "Son günlerdeki vaka sayıları göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Amacımız vatandaşlarımızı maske, mesafe, temizlik ve hijyen gibi konularda kurallara uymalarını sağlayarak bu hassasiyeti diri tutmaktır. Şu ana kadar denetimlerimizde esnafımızın ve vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun kurallara uygun çalışmakta ve kurallar konusunda hassasiyet göstermekte olduğunu gördük. Vatandaşlarımızın bilinçlendirilmelerini ve kurallara en üst seviyede uymalarını sağlamak amacıyla denetimlerin kesintisiz ve süreklilik teşkil edecek şekilde gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ise son zamanlarda vaka sayılarındaki artışın kendilerini endişelendirdiğini vurgulayarak, "Bu aşamada korona virüs salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetebilmek için sosyal izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi, alınan tedbirlere toplumun tüm kesimleri tarafından uyulması gerekmektedir. Milletçe salgını kontrol altında tutup en aza indirme çabasındayız. Bunun içinde Çatak Belediyesi olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız. Denetimlerimizde vatandaşlarımızın ve iş yerlerimizin kurallara büyük ölçüde uymaları bizleri sevindirdi" diye konuştu. - VAN