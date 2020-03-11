Çatak'ta korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika
Son Dakika Yerel Çatak'ta korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika

Çatak'ta korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışması

7 saat önce

Çatak'ta korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışması Van'ın Çatak Belediyesi tarafından ilçe otogarında, caddelerde ve okullarda korona virüsüne karşı dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

Çatak'ta korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışması, System.String[]

Çatak'ta korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışması

VAN - Van'ın Çatak Belediyesi tarafından ilçe otogarında, caddelerde ve okullarda korona virüsüne karşı dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

Açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk korona virüs vakasına rastlandığını belirtmesinin ardından Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ın talimatları doğrultusunda önlemler aldıklarını söyledi. Yalçın, "Personellerimize bilgilendirme yapıldıktan sonra ilk olarak ilçe merkezimizdeki caddelerde, ilçe otogarında, okullarımızda ve vatandaşların sık kullandığı yerlerde hijyen önlemlerini üst düzeye çıkarıp görevlilerimizce dezenfekte yapılmaya başladı" dedi.

fahrettin koca, Çatak, Van, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Koca: Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşık yok
Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler: Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi Hande Fırat'ın koronavirüsten yüzlerce kişinin öldüğü İtalya hakkında attığı tweet tepki çekti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 03:09:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çatak'ta korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]