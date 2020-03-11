Çatak'ta korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika

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Çatak'ta korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışması
7 saat önce
Çatak'ta korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışması Van'ın Çatak Belediyesi tarafından ilçe otogarında, caddelerde ve okullarda korona virüsüne karşı dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:54 Kaynak: İHA
Çatak'ta korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışması
VAN - Van'ın Çatak Belediyesi tarafından ilçe otogarında, caddelerde ve okullarda korona virüsüne karşı dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.
Açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk korona virüs vakasına rastlandığını belirtmesinin ardından Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ın talimatları doğrultusunda önlemler aldıklarını söyledi. Yalçın, "Personellerimize bilgilendirme yapıldıktan sonra ilk olarak ilçe merkezimizdeki caddelerde, ilçe otogarında, okullarımızda ve vatandaşların sık kullandığı yerlerde hijyen önlemlerini üst düzeye çıkarıp görevlilerimizce dezenfekte yapılmaya başladı" dedi.
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