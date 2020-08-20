Çatak'ta Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Van'ın Çatak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında kent genelinde iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve fırınlara yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen denetime Kaymakam Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Emniyet Amiri Emre Kayhan, Çatak Devlet Hastanesi Başhekimi Tarık Temel ve güvenlik güçleri katıldı.

Kaymakam Çeçen ve beraberindekiler, iş yerlerini gezerek, kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Çeçen, yapığı açıklamada, tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçede de denetimler yaptıklarını söyledi.

Kurallara uyulması gerektiğine vurgu yapan Çeçen, şunları kaydetti:

"Amacımız vatandaşlarımızın maske, mesafe, temizlik ve hijyen gibi konularda kurallara uymalarını sağlayarak bu hassasiyeti diri tutmaktır. Şu ana kadar denetimlerimizde esnafımızın ve vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun kurallara uygun çalışmakta ve kurallar konusunda hassasiyet göstermekte olduğunu gördük."

Başkan Şeylan da son zamanlarda vaka sayısında artış olduğunu belirterek, "Milletçe salgını kontrol altında tutup en aza indirme çabasındayız. Çatak Belediyesi olarak da üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız. Denetimlerimizde vatandaşlarımızın ve iş yerlerimizin kurullara büyük ölçüde uymaları bizleri sevindirdi." diye konuştu.