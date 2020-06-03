Çatak'ta küçük sanayi sitesi ve eğitim tesislerinin temeli atıldı - Son Dakika

Van'ın Çatak ilçesinde belediye tarafında yapılacak küçük sanayi sitesi ve eğitim tesislerinin temeli atıldı.

Törende konuşan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, AK Parti olarak 18 yıldır bir çok projeye imza attıklarını söyledi.

Belediye ve Kaymakamlık olarak Çatak için hazırlanan projeleri hayata geçirmek için büyük gayret gösterdiklerini belirten Arvas, "3 gün Ankara'da, 4 gün ilimizde ve ilçelerimizde çalışmaları, projeleri takip ediyoruz. Bugün ilçemize kazandırılan sanayi sitesinin yapılmasında emeği geçen Kaymakamımız Ekrem Çeçen'e, Belediye Başkanımız Abdurrahman Şeylan'a ve yetkili arkadaşlara teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ise sanayi sitesinin bölgenin kalkınması için önem arz etiğini ifade etti.

Sanayi sitesinin yapılmasıyla bölgenin daha fazla ekonomik istikrara kavuşacağına inandığının vurgulayan Şeylan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa Kaymakam Ekrem Çeçen, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, VASKİ Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç, kurum amirleri, mahalle muhtarları, sanayi esnafı ve vatandaşlar katıldı.

Milletvekili Arvas, programın ardından ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu.