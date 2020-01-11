Çatak'ta kurumlar arası voleybol turnuvası başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çatak'ta kurumlar arası voleybol turnuvası başladı - Son Dakika

Çatak'ta kurumlar arası voleybol turnuvası başladı

6 saat önce

Van'ın Çatak ilçesinde "Spor Hayata Tutulmanın Bir Dalıdır" projesi kapsamında, düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası başladı.

Çatak'ta kurumlar arası voleybol turnuvası başladı, System.String[]

Van'ın Çatak ilçesinde "Spor Hayata Tutulmanın Bir Dalıdır" projesi kapsamında, düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası başladı.

Çatak Kaymakamlığı tarafından Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen turnuvada 16 takım yer aldı.

Maçlar Çatak Yatılı Bölge Okulu Kapalı Spor Salonu'nda 2 ay sürecek turnuva, hafta içi her gün saat 18.00'da başlayıp, 21.00'da sona erecek.

Turnuvada hakemlik ve koordinatörlük yapan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Emrullah Bozdemir, "Sosyal etkinlikler kapsamında kurumlarda çalışanlar iş yoğunluğu ve stresinden kurtulması ve gençlerimizi spora yönlendirmek için voleybol turnuvası düzenliyoruz. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılan tüm sporculara başarılar diliyorum." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:20 Kaynak: AA
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