Çatak'ta mühendisin darp edilmesine tepki

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) Van
İl Başkanlığı, Çatak
ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli mühendisin darp edilmesine tepki gösterdi.
TOÇ BİR-SEN Van İl Başkanı Ali Uçar, sendikalarının üyesi olan Su Ürünleri Mühendisi Oğuzhan Bekir Tebrizcik'in, su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletme sahibi tarafından darp edildiğini belirtti.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan Uçar, görevi başındaki mühendise yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi.
Uçar, "16 Temmuz'da müdürlüğümüz adına kontrol görevini yapan arkadaşımız, görev başındayken iş yeri sahibi tarafından insanlık dışı bir saldırıya uğramıştır. Yapılan bu çirkin, nezaket dışı saldırıyı esefle ve nefretle kınıyoruz." dedi.