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Çatak'ta "Okul Güvenliği Toplantısı"

17 dakika önce

Van'ın Çatak ilçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı "Okul Güvenliği Toplantısı" yapıldı.

Çatak'ta

Van'ın Çatak ilçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı "Okul Güvenliği Toplantısı" yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Toplantı Salonunda yapılan toplantıda konuşan Kaymakam Ekrem Çeçen, ülkenin geleceği ve geleceğin güvencesi çocukların geleceğe hazırlanmasında onlara kaliteli eğitim vermenin herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Öğrenciler için güvenli okullar oluşturulması gerektiğini anlatan Çeçen, "İlçe merkezi ve taşra mahallerimizde bulunan okullarda kamera sistemi olması için çalışmalar yapılacak. Özellikle okul servislerinin denetimleri yapılacak." dedi.

Toplantıda, okulların bahçe, kantin ve yemekhane ortamlarının iyileştirilmesi, öğrencilerin okulla bağlarının güçlendirilmesini hedefleyen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aslan Alkan, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş ve okul müdürleri katıldı.

Çatak, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:24 Kaynak: AA
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