Son Dakika Haberleri: Çatak'ta okullara oturma bankı yardımı
Son Dakika Güncel Çatak'ta okullara oturma bankı yardımı

Çatak'ta okullara oturma bankı yardımı

6 saat önce

Çatak Belediyesi, ilçedeki okullara oturma bankı yardımında bulundu.

Çatak'ta okullara oturma bankı yardımı, System.String[]

Çatak Belediyesi, ilçedeki okullara oturma bankı yardımında bulundu.

Öğrencilerin ders aralarında oturup dinlenmelerini sağlamak amacıyla satın alınan 130 oturma bankı, okulların bahçelerine bırakılmak üzere idarecilere teslim edildi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda aldıkları oturma banklarını okul müdürlerine teslim ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin daha ders aralarında daha iyi zaman geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını aktaran Şeylan, eğitime yönelik desteklerinin devam edeceğini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş da Şeylan ve belediye çalışanlarına duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ve okul müdürleri katıldı.

Abdurrahman Şeylan, Çatak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:22 Kaynak: AA
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