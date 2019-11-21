Son Dakika Haberleri: Çatak'ta ot yangını
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Çatak'ta ot yangını

6 saat önce

Van'ın Çatak ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucu 4 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

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Van'ın Çatak ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucu 4 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Çatak ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Nağaz isimli şahsa ait ot yığınında yangını çıktı. Haber verilmesiyle bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çatak Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın alanına giden yolun dar engebeli olmasından dolayı, itfaiye aracı kepçe yardımıyla olay yerine ulaştı. VASKİ'ye ait kepçenin de zaman zaman yardımı ile yangın etrafa sıçramadan söndürüldü. 4 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, yaklaşık 2 bin bağ ot yandı. - VAN

İtfaiye, Çatak, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:58 Kaynak: İHA
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