Van'ın Çatak ilçesinde "Peygamberimiz ve Aile" konulu panel düzenlendi.

İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, İlçe Müftüsü Mehmet Sain ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan birer konuşma yaptı.

Panel, sinevizyon gösterimi ve ilahi dinletisinin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.