Son Dakika Haberleri: Çatak'ta "Peygamberimiz ve Aile" konulu panel
Son Dakika Güncel Çatak'ta 'Peygamberimiz ve Aile' konulu panel - Son Dakika

Çatak'ta "Peygamberimiz ve Aile" konulu panel

6 saat önce

Van'ın Çatak ilçesinde "Peygamberimiz ve Aile" konulu panel düzenlendi.

Çatak'ta

Van'ın Çatak ilçesinde "Peygamberimiz ve Aile" konulu panel düzenlendi.

İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, İlçe Müftüsü Mehmet Sain ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan birer konuşma yaptı.

Panel, sinevizyon gösterimi ve ilahi dinletisinin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Türkiye, Çatak, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:44 Kaynak: AA
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