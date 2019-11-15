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Çatak'ta "Peygamberimiz ve Aile" konulu panel
6 saat önce
Van'ın Çatak ilçesinde "Peygamberimiz ve Aile" konulu panel düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:44 Kaynak: AA
Van'ın Çatak ilçesinde "Peygamberimiz ve Aile" konulu panel düzenlendi.
İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, İlçe Müftüsü Mehmet Sain ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan birer konuşma yaptı.
Panel, sinevizyon gösterimi ve ilahi dinletisinin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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