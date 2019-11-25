Çatak'ta PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

VAN'ın Çatak ilçe kırsalına düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Çatak ilçesi Sözveren Mahallesi Bahçıvan Mezrası kırsalına operasyon düzenledi. Arazide yapılan arama tarama çalışmalarında terör örgütü PKK'ya ait 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve bir miktar mühimmat ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.