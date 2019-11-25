Son Dakika › Güncel › Çatak'ta PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika
Çatak'ta PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
6 saat önce
VAN'ın Çatak ilçe kırsalına düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:32 Kaynak: DHA
VAN'ın Çatak ilçe kırsalına düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Çatak ilçesi Sözveren Mahallesi Bahçıvan Mezrası kırsalına operasyon düzenledi. Arazide yapılan arama tarama çalışmalarında terör örgütü PKK'ya ait 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve bir miktar mühimmat ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.
MSB: PKK/YPG'li teröristlerin saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir Cezaevinden çıktı, dehşet saçtı: Duruşmada şahitlik yapan kişiye kurşun yağdırdı 'Maganda kurşunu' dedi! Gerçeği polis ortaya çıkardı Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı