Çatak'ta robotik ve kodlama sergisi açıldı - Son Dakika
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Çatak'ta robotik ve kodlama sergisi açıldı

31.05.2022 15:14
Çatak'ta robotik ve kodlama sergisi açıldı

Çatak ilçesinde bilişim öğretmenleri ve öğrenciler tarafından robotik kodlama sergisi düzenlendi.

Çatak ilçesinde bilişim öğretmenleri ve öğrenciler tarafından robotik kodlama sergisi düzenlendi.

Kaymakamlık bünyesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen robotik kodlama kursunda eğitim alan öğrenciler, bilişim öğretmenleri Burcu Akbulut ve Eren Sevinç ile sergi açtı.

Çatak Sanat Merkezinde düzenlenen serginin açılışını gerçekleştiren Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, beraberindeki kurum amirleriyle stantları dolaşarak sergideki ürünler hakkında bilgi aldı.

Sergideki rduino robotlar ile futbol maçı, çizgi izleyen robot, resim yapan robot, renk sensörü, ışık ve uzaklık sensörleri ile üç boyutlu kalem ve yazıcı ilgi gördü.

Kaymakam Akbulut, dünyada bilimsel gelişmelerin hızla yol aldığını belirterek, "Okullarda bu tür faaliyetleri gerçekleştirmenin hem öğrencilerin akademik başarılarına hem de sosyal yaşantılarına farklı izler bırakacak. 3 gün açık kalacak sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Açılışa, Hakim İrem Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Volkan Kuyucugil, Emniyet Amiri Emre Altuntop, Milli Eğitim Şube Müdürleri Şükriye Ersari ve Fatih Seyhan ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Manto, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çatak'ta robotik ve kodlama sergisi açıldı - Son Dakika


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