Çatak'ta şehit ailesi ve gazilere iftar

Çatak ilçesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Çatak ilçesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen programda Kaymakam Hamza Türkmen ve Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi.

İlçe Müftüsü Mehmet Sain tarafından yapılan duanın ardından okunan ezanla davetliler oruçlarını açtı.

İftarda konuşan Türkmen, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya gelmekten onur duyduklarını belirterek, "Rahmet ve bereket dolu bu ayda en büyük dileğimiz birlik, beraberlik, huzur ve kardeşlik içinde olmamızdır. Hepimize huzur ve bereket dolu bir ramazan diliyorum." dedi.



Şehit aileleri ve gaziler programdan dolayı Türkmen'e teşekkür etti.

Çatak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen iftara, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Karakoç, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, Kaymakam Hamza Türkmen'in eşi Pınar Türkmen, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur ve kurum amirleri de katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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