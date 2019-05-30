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Çatak'ta şehit yakınları ve gazilere iftar yemeği

1 saat önce

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Kaymakamı Hamza Türkmen tarafından ilçedeki şehit yakınları ve gazilere iftar yemeği verildi.

Çatak'ta şehit yakınları ve gazilere iftar yemeği, System.String[]
VAN (İHA) – Van'ın Çatak Kaymakamı Hamza Türkmen tarafından ilçedeki şehit yakınları ve gazilere iftar yemeği verildi.

Çatak Sosyal ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen iftar yemeğine Kaymakam Hamza Türkmen, eşi Pınar Türkmen, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın, savcı Hümeyra Yar, hakimler Hilal Merve Aydın, Meryem Gümüş, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, İlçe Müftüsü Mehmet Sain, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Karakoç, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Kaymakam Hamza Türkmen, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın ile birlikte iftar programına katılan şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek sohbet etti.

Programda, İlçe Müftüsü Mehmet Sain tarafından yapılan duanın ardından okunan ezan ile birlikte oruçlar açıldı. Şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Kaymakam Türkmen, "Rahmet ve bereket dolu bu ayda en büyük dileğimiz; birlik, beraberlik, huzur ve kardeşlik içinde olmamızdır. Hepimize huzur ve bereket dolu bir ramazan diliyorum" dedi.

Şehit aileleri ve gaziler, programdan dolayı Kaymakam Türkmen'e teşekkür etti. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:35 Kaynak: İHA
Çatak, Güncel
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