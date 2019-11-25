Son Dakika Haberleri: Çatak'ta silah ve mühimmat ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Çatak'ta silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Çatak'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

6 saat önce

Van'ın Çatak ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Çatak'ta silah ve mühimmat ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Çatak ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda silah ve mühimmat ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde operasyon düzenlendiği belirtildi. PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi için Çatak ilçesi Sözveren Mahallesi Bahçıvan kırsalında 24 Kasım günü arazi arama tarama faaliyeti başlatıldı. Açıklamada, "İcra edilen faaliyet esnasında 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve bir miktar mühimmat ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Çatak, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:13 Kaynak: İHA
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