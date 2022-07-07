Çatak'ta tayini çıkan Hakim Öztürk, Belediye Başkanı Şeylan'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Çatak'ta tayini çıkan Hakim Öztürk, Belediye Başkanı Şeylan'ı ziyaret etti

07.07.2022 12:42
Çatak'ta tayini çıkan Hakim Öztürk, Belediye Başkanı Şeylan'ı ziyaret etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Kocaeli'ne tayini çıkan Çatak Hakimi İrem Öztürk, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ı ziyaret etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Kocaeli'ne tayini çıkan Çatak Hakimi İrem Öztürk, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şeylan, Öztürk'e yeni görev yerinde başarı diledi.

İlçeye yaptığı hizmetlerden dolayı Öztürk'e teşekkür eden Şeylan, "Kocaeli iline tayini çıkan tayini çıkması sebebiyle veda ziyaretinde bulundular. Şahsım ve vatandaşlarımız adına yeni görev yerinde üstün başarılar diliyorum." dedi.

YORUMLAR
500
Buca Belediye Başkanı Kılıç, Bayram Öncesi Esnafı Ziyaret Etti Buca Belediye Başkanı Kılıç, Bayram Öncesi Esnafı Ziyaret Etti
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çatak'ta tayini çıkan Hakim Öztürk, Belediye Başkanı Şeylan'ı ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:35 Galatasaray'ın anlaştığı Sergio Oliveira'nın İstanbul'a geliş tarihi netleşti!
12:17 Brad Pitt zor durumda! İşte yüz körlüğü hastalığı hakkında merak edilenler...
12:15 İsveç'te skandal hareket! Başbakan, milletvekillerinin PKK bayrağı ile poz vermesine çok sinirlendi
12:00 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, Ümraniye Belediye Başkanı için dikkat çeken sözler: İnşallah başına bir şey gelmez
12:00 Böyle istedi Berlusconi! Transfer edilecek futbolcular sakalsız olacak ve küpe takmayacak
11:54 Gaziantep Valisi Gül, öldürülen doktor Ekrem Karakaya hakkındaki paylaşımıyla infial yarattı! "Bu olay sağlık terörüdür" diyerek eleştirildi
11:34 Seçim kampanyası için yaptığı twerk dansı tepki çekti! ABD'li senatör topun ağzında
11:19 İngiltere'de deprem! Başbakan Boris Johnson görevi bırakıyor
11:12 Galatasaray, yıldızı Fenerbahçe'nin elinden kaptı! William Carvalho geliyor
11:08 Gram altının fiyatı yeni günde 969 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 12:46:47. #1.12#
SON DAKİKA: Çatak'ta tayini çıkan Hakim Öztürk, Belediye Başkanı Şeylan'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement