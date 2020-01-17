Çatak'ta tiyatro etkinliği - Son Dakika

Çatak'ta tiyatro etkinliği
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Van'ın Çatak ilçesinde tiyatro etkinliği düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:16 Kaynak: AA
Van'ın Çatak ilçesinde tiyatro etkinliği düzenlendi.
Halk Eğitim Merkezi tiyatro kursu kursiyerlerinden oluşan topluluk tarafından Atatürk İlkokulu Konferans Salonunda düzenlenen gösteri, ilgiyle izlendi.
Oyunu Kaymakam Ekrem Çeçen, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Manto ve vatandaşlar izledi.
Oyunun ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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