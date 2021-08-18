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Çatak'ta uzaktan komutalı EYP'nin infilak ettirildiği olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Çatak'ta uzaktan komutalı EYP'nin infilak ettirildiği olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

18.08.2021 16:14
Çatak'ta uzaktan komutalı EYP'nin infilak ettirildiği olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Van'ın Çatak ilçesinde, yola döşenen uzaktan komutalı el yapımı patlayıcının infilak ettirildiği olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Van'ın Çatak ilçesinde, yola döşenen uzaktan komutalı el yapımı patlayıcının infilak ettirildiği olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van'ın Çatak ilçesi Büyükağaç Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Kıyıcak Mahallesinde BTÖ mensupları tarafından yol üzerinde uzaktan komutalı olduğu değerlendirilen EYP'nin patlatılmasıyla ilgili 8 Ağustos 2021 tarihinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli şahın ifade işlemlerinin tamamlanmasını müteakip serbest bırakılmış, 1 şahıs 17 Ağustos 2021 günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - VAN

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çatak'ta uzaktan komutalı EYP'nin infilak ettirildiği olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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