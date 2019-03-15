Çatak'ta 'Uzaya Yoluculuk' Etkinliği

VAN'ın Çatak ilçesindeki Sevgi Anaokulu öğrencileri için 'uzaya yolculuk' etkinliği düzenlendi.

VAN'ın Çatak ilçesindeki Sevgi Anaokulu öğrencileri için 'uzaya yolculuk' etkinliği düzenlendi. Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'in de izlediği etkinlikte miniklere astronot kıyafetleri giydirildi ve uzay anlatıldı.



İlçedeki Sevgi Anaokulu öğretmenlerinden Nermin Bingöl'ün düzenlediği 'uzaya yolculuk' etkinliğine Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, eşi Pınar Türkmen, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Gezegen, gök taşı, yıldız ve güneş sisteminin anlatıldığı etkinlikte, minikler, anne ve babalarının yardımıyla, plastik su şişeleri, karton kutular, plastik borular, alüminyum folyo ile hazırladıkları astronot kıyafetlerini giyerek eğlendiler. Minik öğrencilere uzayı ve astronotları tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlik oldukça renkli geçti. Etkinliği düzenleyen Öğretmen Nermin Bingöl, çocuklara farklı bir ortam oluşturmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Bingöl, "O heyecanı ve duyguyu yaşayabilmelerini sağlayabilmek amacıyla öğrendikleri bilgilerin daha kalıcı olmasını istedik" dedi.



Miniklerin renkli etkinliğini izleyen Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen ise okul öncesi eğitimin önemine değinerek, "İlçede gerek kaymakamlık gerek belediye olarak eğitim yatırımlarına her zaman öncelik verdik ve bunun için çok ciddi bütçe ayırdık. Eğitim önceki yıllara göre çok değişti bilim ve teknoloji çağındayız. Çocukları bir sınıfın içine koyup ders anlatmakla her şey bitmiyor. Çocukların deneyerek, yaşayarak, eğitimin içine direk dahil olarak öğreniyor. Çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.



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