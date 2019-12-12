Çatak'ta yapımı tamamlanan terminal binası hizmete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çatak'ta yapımı tamamlanan terminal binası hizmete açıldı - Son Dakika

Çatak'ta yapımı tamamlanan terminal binası hizmete açıldı

6 saat önce

Van'ın Çatak ilçesinde Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan terminal binası hizmete açıldı.

Çatak'ta yapımı tamamlanan terminal binası hizmete açıldı, System.String[]

Van'ın Çatak ilçesinde Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan terminal binası hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Kaymakam Ekrem Çeçen, yapılan hizmetle ilçenin önemli bir ihtiyacının karşılandığını söyledi.

İlçede yatırımların devam etmesini istediklerini ifade eden Çeçen, emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan da terminalin 2 bin 640 metrekare alan üzerinde inşa edildiğini ifade etti.

Terminal eksikliği nedeniyle mahalle ve köylerden gelen toplu ulaşım araçlarının cadde ve sokaklara gelişi güzel park ettiğini anımsatan Şeylan, yatırımı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından terminal binasının açılışı yapıldı.

Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:20 Kaynak: AA
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