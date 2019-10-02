Çatak'ta 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması

VAN (İHA) – Van'ın Çatak ilçesinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, minik öğrenciler trafik polis giysileri giyip araç şoförlerine trafik kurallarına uymaları konusunda broşürler dağıttı.



Türkiye genelinde bugün yapılan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" farkındalık etkinlikleri kapsamında Çatak İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe merkezinde bulunan Atatürk İlkokulu ve Şehit Seyvan Yavuz İlkokulu önündeki kavşak ve yaya geçitlerinde etkinlik düzenlendi. Bu etkinlik kapsamında, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, öğrencilere kırmızı düdük, şapka ve bilgilendirici broşür dağıtımı gerçekleştirdi.



İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Trafik Polisi İsmail Fidancı, "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" etkinliği kapsamında öğrencilere ve sürücülere yaya geçitlerinde uyulması gereken kuralların anlatılıp uygulaması yapıldığını söyledi. Fidancı, "Şoför arkadaşlarımızdan isteğimiz ve beklentimiz; trafik kurallarına uymaları, yaya geçitlerinde daha duyarlı olmalarıdır" dedi. - VAN