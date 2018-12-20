Son Dakika Haberleri: Çatak'ta Yerli Malı Haftası

Çatak'ta Yerli Malı Haftası

11 saat önce

İzmir Recep Ersayın İlkokulu, "İyilik Gönüllüleri" projesi kapsamında Yerli Malı Haftası dolayısıyla her öğrenci için özel hazırladıkları yerli malı paketlerini Çatak Onağıl İlkokulu öğrencilerine gönderdi.

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İzmir Recep Ersayın İlkokulu, "İyilik Gönüllüleri" projesi kapsamında Yerli Malı Haftası dolayısıyla her öğrenci için özel hazırladıkları yerli malı paketlerini Çatak Onağıl İlkokulu öğrencilerine gönderdi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı proje kapsamında okulun idarecileri, öğretmen ve öğrencileri, Yerli Malı Haftası dolayısıyla Çatak'taki öğrencilere Yerli Malı Hafta paketi hazırladı.

Hazırlanan paketleri alan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.

Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, yaptığı açıklamada, gönderilen paketleri kendisinin dağıttığını söyledi.

Öğrencilerin çok mutlu olduğunu ifade eden Taş, "Öğrencilerimiz de İzmir'deki öğrencilere mektup yazarak teşekkür dileklerini iletecekler. Umarım bu arkadaşlıkları ve bu iyilik projeleri katlanarak devam eder. Gönderdikleri paketlerden ve düşüncelerinden dolayı Recep Ersayın İlkokulu idareci öğretmen ve öğrencilerine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Recep Ersayın İlkokulu Müdürü Murat Taşçıoğlu ise, amaçlarının insanlara ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Taşçıoğlu, amaçlarının okullarının proje kapsamında iyilik iklimi oluşturup iyiliğin yayılmasını sağlamak olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Taş'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:12 Kaynak: AA

İzmir, Yerli Malı, Çatak, Güncel
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