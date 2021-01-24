Çatak Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler - Son Dakika

Çatak Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler

24.01.2021 09:43

Çatak Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler Karla kaplanan Tabiat parkı, doğal yapısı ve yaban hayatı ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor Çorum'da kar yağışının ardından Çatak Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı.

Çatak Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler

Karla kaplanan Tabiat parkı, doğal yapısı ve yaban hayatı ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

ÇORUM - Çorum'da kar yağışının ardından Çatak Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı. Bölgenin eşsiz manzarası drone ile havadan görüntülendi.

Kent merkezine 22 kilometre mesafede çam ormanlarından oluşan doğa harikası Çatak Tabiat Parkı'nın yeşil alanlarının karla kaplı hali kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğa harikası tabiat parkı ziyaretçilerini karaçam ve sarıçam ağaçları ile karşılarken park da vatandaşlara piknik, doğa yürüyüşü, fotoğraf çekimi, yaban hayatı ve bitki gözlemi gibi birçok farklı etkinlik yapmasına imkan sağlıyor.

Çatak Tabiat Parkı, şehir ve orman manzarasının yanı sıra, doğal yapısı ve yaban hayatı ile de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bölgede trekking yapılabilecek uygun parkurlar bulunurken ilk etap Çalyayla Köyüne giden yol ayrımından başlıyor. Alagöz Yaylasında sona eren etabın ikincisi ise Alagöz Yaylasından başlayaıp Çatak Tabiat Parkı Mesire alanında bitiyor.

Çatak Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler
Çatak Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler
Çatak Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler
Çatak Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Çatak Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler - Son Dakika


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