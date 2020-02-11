Çatak'taki çığ bölgelerinde çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Çatak'taki çığ bölgelerinde çalışmalar sürüyor

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Çatak'ta 3 bölgeye düşen çığ sonrası kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Çatak'taki çığ bölgelerinde çalışmalar sürüyor, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Çatak'ta 3 bölgeye düşen çığ sonrası kar temizleme çalışmaları sürüyor.


Çatak ilçesine bağlı Elmacı ve Bilgi mahallelerine cumartesi günü, Kurulu Mahalle yoluna ise pazar günü çığ düşmüştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı iki çığ bölgesinde hemen kar temizleme çalışmaları başlatan ekipler, yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle belli aralıklarla çalışmalarını sürdürüyor. Gece saat 24.00'a kadar devam eden çalışmalara hava sıcaklığının eksi 35 dereceye kadar düşmesiyle birlikte ara verildi. Sabah saatlerinde tekrar çalışmalara başlayan ekipler, yer yer 5 metreyi bulan karı temizleyerek yolu ulaşıma açmaya çalışıyor. 3 çığ bölgesinde Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı 3 loder 1 dozer, 1 ekskavatör ve 1 greyder ve Karayollarına ait çok sayıda iş makinesi çalışma yürütüyor. - VAN

Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:44 Kaynak: İHA
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