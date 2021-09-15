Çatak'taki Kanispi Şelalesi'nde çevre düzenleme çalışması başlatıldı - Son Dakika

Van'ın Çatak ilçesinde "nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescillenen Kanisipi Şelalesi'nde çevre düzenleme çalışması başlatıldı.

Çatak Belediyesince başlatılan çalışmalar kapsamında şelalenin doğal yapısı korunarak, etrafı taş ve ahşaptan düzenlenecek.

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, yaptığı açıklamada, şelalenin doğa turizmine kazandırılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Şelalenin bulunduğu bölgeyi site alanına uygun hale getireceğini belirten Şeylan, şunları kaydetti:

"Her alanda ilçemizi geliştirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Doğa harikası Kanisipi Şelalesi'nin korunup gelecek nesillere aktarılması için restore çalışmalarına başladık. Burayı aslına uygun, doğal yapısını bozmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Ağırlıklı olarak taş ve ahşap malzeme kullanacağız. Şelale alanına gelen misafirlerimiz için suyun çıktığı yere rahat ulaşabilmeleri için taş merdiven, peyzaj düzenleme, kafe, lavabolar, mescitler ve ilçe esnafımızın ürünlerini satışa sunabilmesi için 10 adet satış ofisi yapılacak."