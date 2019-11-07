Son Dakika Haberleri: Çatak'taki okullara 130 adet oturma bankı
Son Dakika Güncel Çatak'taki okullara 130 adet oturma bankı

Çatak'taki okullara 130 adet oturma bankı

6 saat önce

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediyesi, öğrenci ve öğretmenler tarafından kullanılmak üzere merkez ve kırsal mahallelerdeki okulların bahçelerine bırakılmak üzere 130 adet oturma bankı dağıttı.

Çatak'taki okullara 130 adet oturma bankı, System.String[]

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediyesi, öğrenci ve öğretmenler tarafından kullanılmak üzere merkez ve kırsal mahallelerdeki okulların bahçelerine bırakılmak üzere 130 adet oturma bankı dağıttı.


Çatak Belediyesi, ilçedeki eğitim kurumlarının talepleri doğrultusunda hem okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi hem de çevre düzenlenmesi konularında destek vermeye devam ediyor. İlçede bulunan tüm okul müdürlerine tutanak karşılığında, öğrencilerin teneffüslerde oturup dinlenmesi amacıyla 130 oturma bankı teslim edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin daha rahat eğitim öğretimlerine devam etmeleri için Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen talepler doğrultusunda oturma banklarını okul müdürlerimize teslim ettik. Eğitime olan desteğimizi elimizden geldiğince sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş ise, okul bahçelerinde kullanılmak üzere dağıtılan oturma bankları için Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'a, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.


Oturma bankı dağıtım programına Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, Şube Müdürü Şükriye Ersari ve okul müdürleri katıldı. - VAN

Çatak, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:57 Kaynak: İHA
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