Çatak'taki terör saldırısına siyasi parti ve STK'lardan tepki - VAN - Son Dakika

Van'da bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, terör örgütü PKK'nın Çatak ilçesinde yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısını lanetledi.

AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylası'na yol çalışması yapan yüklenici firmanın aracına yönelik saldırıda Murat Yağdıran (60) ve Emrah Baran'ın (32) şehit olduğunu, 8 işçinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyla terör örgütünün bir kez daha gerçek yüzünü gösterdiğine işaret eden Türkmenoğlu, amaçları Çatak halkına yol hizmeti götürmek olan ve zor şartlarda kazanacakları gelirle çocuklarına bakmayı hedefleyen masum işçilerin ihanet şebekesinin kalleş saldırısına maruz kaldığını vurguladı.

Saldırıda şehit olan işçilerin ailelerine sabır, yaralılara şifa dileyen Türkmenoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hain saldırıdan çıkarılması gereken önemli sonuçlar vardır. Bunlardan biri, ihanet şebekesinin bölge halkının hizmet almasını istememesidir. İkincisi ise bölge halkı üzerinde geliştirilmek istenen korku dünyasıdır. Halkımız terör örgütünün asıl amacını artık açık şekilde görmüş ve devletimizin kararlı mücadelesine canıgönülden destek vermektedir. İnanıyoruz ki devletimiz bu alçak saldırıyı gerçekleştirenleri en kısa sürede bularak gerekli cezayı verecektir."

"İnsanları katletmekten başka bir amaçları yok"

Saadet Partisi İl Başkanlığı da yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın masum insanlara yönelik saldırısını kınadı.

Terör örgütünün sivil vatandaşlara saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşçileri taşıyan servis aracına insanlıktan nasibini almamış bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu hayatını kaybeden 2 kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralı işçilerimize acil şifalar, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. İnsanları katletmekten başka hiçbir amacı olmayan PKK terör örgütünü lanetliyoruz."

"Terör ve şer odaklarını çevremizden uzaklaştıralım"

Van'da sivil toplum örgütlerinden oluşan Sivil Dayanışma İnisiyatifinin dönem sözcüsü Cevdet Arvas, yaptığı yazılı açıklamada, hain saldırıyı lanetlediklerini belirtti.

Gayeleri hiçbir zaman inşadan yana olmayan terör örgütünün imha mekanizmasını her zaman kullandığını vurgulayan Arvas, şunları kaydetti:

"Alçaklıklarına zaman, mekan ve bölge farkı gözetmeksizin devam eden terör örgütü, evine ekmek götürmek için fedakarca çalışan işçileri de hedef almaktan geri durmamıştır. Çatak'ta yapılan saldırıda 2 işçi kardeşimizi şehit eden terör örgütü, bir çoğunun da yaralanmasına neden olmuştur. Gelin artık ihanetin adresini hep birlikte görelim ve kendini bilmez bu terör ve şer odaklarını artık çevremizden uzaklaştıralım. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı işçilerimize acil şifalar, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."

Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas da bölgede bu tür terör saldırılarının gerçekleşmesinden büyük üzüntü duyduklarını bildirdi.

Saldırıların sağlanan kardeşlik ortamını bozamayacağını vurgulayan Arvas, "Bölgemizdeki hizmetler kaldığı yerden devam edecektir. Terör örgütü, işçilerin servis aracına saldırarak bir kez daha kanlı yüzünü göstermiştir. Menfur saldırıyı kınıyor, şehitlerimize rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.