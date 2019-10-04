Çataklı, 16 Nisan-30 Eylül tarihleri arasındaki ilkbahar-yaz operasyonlarında 608 teröristin...
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Çataklı, 16 Nisan-30 Eylül tarihleri arasındaki ilkbahar-yaz operasyonlarında 608 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:58 Kaynak: AA
Çataklı, 16 Nisan-30 Eylül tarihleri arasındaki ilkbahar-yaz operasyonlarında 608 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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