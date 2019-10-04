Son Dakika Haberleri: Çataklı, 16 Nisan-30 Eylül tarihleri arasındaki ilkbahar-yaz operasyonlarında 608 teröristin...
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Çataklı, 16 Nisan-30 Eylül tarihleri arasındaki ilkbahar-yaz operasyonlarında 608 teröristin...

3 saat önce

Çataklı, 16 Nisan-30 Eylül tarihleri arasındaki ilkbahar-yaz operasyonlarında 608 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Çataklı, 16 Nisan-30 Eylül tarihleri arasındaki ilkbahar-yaz operasyonlarında 608 teröristin..., System.String[]

Çataklı, 16 Nisan-30 Eylül tarihleri arasındaki ilkbahar-yaz operasyonlarında 608 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:58 Kaynak: AA
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