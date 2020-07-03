Çataklı: "2020 yılı trafik kazalarında azalışların yılı olmuştur" - Son Dakika
Çataklı: "2020 yılı trafik kazalarında azalışların yılı olmuştur"
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'ın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'ın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. (4)
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3.07.2020 18:47:47. #1.13#
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