Çataklı, Bingöl'de meydana gelen depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını bildirdi - Son Dakika

Çataklı, Bingöl'de meydana gelen depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını bildirdi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin "An itibarıyla Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır'dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin "An itibarıyla Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır'dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır." bilgisini paylaştı. Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Bingöl Kiğı'da saat 21: 28'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır'dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir. Geçmiş olsun."

Son Dakika

Ümit Özat'tan Aziz Yıldırım'a FB TV çağrısı: Hadi Aziz başkan, bu yaştan sonra Cimbomlu olma

Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak

PKK'dan kaçmaya çalıştığı için öldürülen teröristin cesedi toprağa gömülü bulundu

Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı

Üç yaşındaki çocuğuna içki içirdiği görüntüler ortaya çıkan fenomen Nazlı Hamarat'a velayet davası

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın

Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme "yürütmeyi durdurma" kararı verdi

Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak