Çataklı, Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığını, bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini bildirdi - Son Dakika

Çataklı, Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığını, bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini bildirdi
05.01.2021 11:19
Çataklı, Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığını, bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini bildirdi.
Çataklı, Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığını, bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini bildirdi
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