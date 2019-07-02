Son Dakika Haberleri: Çataklı, bu yılın 6 ayında düzenlenen operasyonlarda 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini...
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Çataklı, bu yılın 6 ayında düzenlenen operasyonlarda 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini...

55 dakika önce

Çataklı, bu yılın 6 ayında düzenlenen operasyonlarda 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Çataklı, bu yılın 6 ayında düzenlenen operasyonlarda 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini..., System.String[]
Çataklı, bu yılın 6 ayında düzenlenen operasyonlarda 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:39 Kaynak: AA
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